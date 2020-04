3. Lo decidido supone afectar (o lleva a reformar) las instituciones vigentes en el Mercosur, dado que ellas prevén que cualquier acuerdo comercial externo que incluya un pacto arancelario para los países del bloque debe decidirse con la aprobación de todos sus miembros, y que ninguno de ellos está legitimado a celebrar acuerdos con terceros sin el consenso de los demás. Así, la decisión de Argentina conocida el pasado viernes consiste en que nuestro país anuncia que no participará de procesos negociatorios (no se especifica por cuánto tiempo) en el marco del Mercosur con terceros países. Pero que facilitará (no está claro cómo; esto requeriría una adaptación regulativa) que los demás miembros puedan celebrar acuerdos vigentes para ellos. Esto supone que si esos acuerdos son obtenidos tendrían vigencia entre los firmantes (Brasil, Paraguay y Uruguay, hipotéticamente) pero no para Argentina.