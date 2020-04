- Que agreguen algún tipo de “endulzante”, un pago inicial con reservas o un cupón del PBI. Es lo único que se me ocurre que se puede agregar, porque además del escenario y las comparaciones que hizo el presidente entre pagos de deuda de un lado y respiradores y ayuda social del otro, ya se presentaron los papeles ante la SEC (Securities and Exchange Commision, el regulador bursátil de EEUU) que describen las características de los bonos. Lo que creo es que se puede agregar algo, como usar reservas y agregar cash para quienes entren. Sería mejorar la oferta sin alterar lo que ya se presentó. No se me ocurre ninguna otra cosa, salvo que retiren los documentos de la SEC y presenten otros, pero eso sería muy raro.