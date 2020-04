“No estamos trabajando, esta todo cerrado. No hay mercado. Sólo alguna cosa puntual”, contó a Infobae un operador de una financiera céntrica minorista que compra y vende dólares en negro. “Hay algo de delivery, pero nosotros no lo hacemos porque es complicado encontrar cobertura -se te acaban los pesos y es complicado salir a vender dólares para volver a tener pesos, eso se hace en el mercado, y ahora no hay mercado- y eso lo hace riesgoso . Por ahí a veces cruzamos gente que necesita pesos con otros que sí tienen, pero no es tan fácil, depende mucho de la confianza del cliente”, agregó.