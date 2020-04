Según detalló Fera, con su empresa Maxiconsumo --dueña de la cadena de mayoristas y fabricante de los productos Marolio y Molto-- participó en una licitación del Estado, a fines del año pasado, y vendió sus fideos a $25. “Nosotros no participamos en licitaciones pero hicimos una excepción porque nos llamaron del Ministerio de Desarrollo Social para decirnos que no tenían mercadería. Nosotros le vendimos a $25 el paquete de 500 gramos. Por eso, cuando ví los precios de los que se habla ahora me enfurecí porque es algo muy desleal. Es una estafa al Estado”, señaló Fera.