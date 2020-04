— Los economistas en particular tenemos que tener mucha humildad a la hora de hablar. Porque lo que estamos viviendo es algo que no dominamos. Crisis de deuda, crisis financiera, inflación, desarrollo, tipo de cambio, son todas cosas que tuve que estudiar. Ahora, de los efectos de una pandemia en la economía no se nada. Todo lo que decimos es especulativo, no es que tenemos mucha evidencia o experiencia. Mi impresión es que es un falso dilema entre el remedio y la enfermedad. Porque si vos mandaras a la gente a laburar, el colapso sanitario y el caos social que tendrías también afectarían mucho a la economía. Yo no veo una situación en la que si salimos todos de nuestras casas nos va bárbaro . Además veo que el resto de los países fueron en una dirección parecida a la de la Argentina, entonces me parece que no hay tanto dilema. Una pandemia daña a la salud y a la economía en simultáneo, no hay una u otra.