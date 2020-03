Además, la Argentina había tomado una buena parte de sus créditos a través de préstamos sindicados, que todos los bancos cobraban a través de una sola ventanilla. Si no cobraba uno, no cobraba nadie . Alemann se percató entonces de la ineficacia de los mensajes a distancia y viajó a una reunión del Fondo Monetario Internacional en Helsinki, donde el 12 de mayo —mientras 3.000 gurkas partían hacia las Malvinas en apoyo de las fuerzas británicas— intentó sin demasiado éxito obtener el respaldo del titular del organismo, el francés Jacques de Larosiére, para lograr un programa de asistencia con la complicada promesa de continuar con un ajuste. Alineado con el discurso oficial de la defensa de la soberanía nacional en una guerra absurda, el ministro habló ante sus pares de todo el mundo. A su turno, tuvo que soportar la hostilidad de los representantes de los Estados Unidos y Gran Bretaña. Desanimado, dejó Finlandia y comenzó sin pausa una gira por Zurich, París y Nueva York para ofrecerles a los acreedores privados no británicos la posibilidad de cumplir en forma efectiva con los vencimientos del pago de intereses a través de una cuenta en la Unión de Bancos Suizos (UBS).