No obstante, alertó Yolanda Durán que muchos de los comerciantes que representa están cerrando algunos locales. "Ya están cerrados algunos comercios de proximidad porque tenemos miedo al contagio de coronavirus. Ellos quieren proteger a su familia. Estamos en riesgo por estar cara a cara con los clientes y no sabemos quiénes están infectados y quiénes no. Esto está sucediendo en barrios de la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires”, detalló.