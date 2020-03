Esta posibilidad de extraer efectivo pese a no tener tarjeta de débito es una de las opciones que maneja el gobierno para pagar las prestaciones de la Anses en los casos de que el beneficiario no tenga tarjeta, ya que mientras dure la cuarentena no será posible cobrar por ventanilla. El mismo método, analizan en despachos oficiales, podría usarse para pagar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10.000 para desocupados, monotributistas, personal doméstico y toda aquella familia que carezca de un ingreso formal, como un sueldo o una jubilación.