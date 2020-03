D´Alessandro remarcó que el Estado está dando un paquete muy grande de medidas que cubre otros sectores, como el bono de $ 3.000 para los jubilados, quienes también habían recibido un plus con la Ley de Solidaridad. “Hay personas que no van a tener ningún tipo de ingreso. Esto va destinado a esa gente; si sos diseñadora gráfica y vas a seguir teniendo tu ingreso, no podrás percibir los $10.000”, aseguró.