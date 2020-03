“ Los comentarios de Felipe Solá no ayudan seguro a que otras líneas aéreas avancen en ese sentido. Poner en movimiento una línea aérea después de haber frenado como se frenó en todo el mundo, reprogramar vuelos, es algo muy complejo. Con tripulaciones en el medio del marco del coronavirus. De hecho, Aerolíneas Argentinas no está llevando extranjeros. Cada línea estará viendo en su situación, si puede o no hacerlo. Hasta ahora no podían y recién ahora se abrió una puerta, lo que no significa que se lleve a cabo mañana ”, comentó, en off the record, una fuente del sector.