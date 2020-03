- Nosotros estamos ajustando las rutas todo el tiempo, cada vez que se cierra una frontera. Además, la necesidad de aislarse hace que la gente suspenda los vuelos: a los que están les cuesta volver y a las empresas nos afecta el flujo de caja de manera dramática. Para el Gobierno tiene que se muy difícil también: estamos buscando soluciones en conjunto. Creo que no es tema de voluntad sino de capacidad. Nuestro call center está colapsado: solo priorizamos llamados de clientes que tienen el problema en las próximas 48 horas. No tenemos capacidad de atender más allá. Queremos ir a buscar a la gente, pero la capacidad de ejecución no es sencilla. Va a haber demoras. Tenemos que seguir buscando opciones que son difíciles de encontrar en este momento. Hoy son 10.000 y ayer eran menos, pero mañana pueden ser más. Es una situación nunca vista para la industria.