Desde la compañía detallan que no es un caso confirmado y que las medidas tomadas en las instalaciones de la empresa se hicieron de manera preventiva. Mientras tanto, no dieron más datos de la identidad de las persona afectas, ni mencionaron si vino del exterior o no, ni con cuántos de sus compañeros o empleados de otros empresa en la torre estuvo en contacto. Sólo detallan que se notificó a todos los empleados y a todas las personas que estuvieron en la oficina entre finales de febrero y la semana pasada. Por sus síntomas, se aconsejó al empleado que haga la cuarentena sugerida por la OMS.