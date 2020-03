Desde el sector sindical, por ejemplo, reconocieron la importancia de este acuerdo, pero remarcaron que lo que el Gobierno todavía no les dijo es cómo hará para garantizar que los precios no suban más de lo prometido en un eventual compromiso. “ La CGT puede reunir a varios sindicatos de peso y firmar paritarias por X% que sean un caso testigo para el resto de los convenios, pero ¿cómo nos aseguran que los precios no suben? ", se preguntaron en la central.