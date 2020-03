“Está la expectativa de que los precios no sigan subiendo y que la inflación siga bajando. No sé si hay vivos que hacen remarcaciones, si eso pasa hay que reverlo. Creo que los precios van a tender a no aumentar", comentó el empresario de Cabrales SA. Y deslizó que “En el grupo de WhatsApp de empresarios se charla menos de política que antes. Hay buenas expectativas”.