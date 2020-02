“ Todavía el Gobierno no definió una oferta, no podemos dejarnos llevar por trascendidos ”, dijeron fuentes cercanas a algunos fondos de inversión, al ser consultadas sobre las perspectivas de aceptación de una oferta agresiva en materia de quita de capital e intereses. Y así como se rehuzaron a opinar sobre algo que aún no existe formalmente, también desestimaron la opinión del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la necesidad de que exista una “contribución apreciable” por parte de los acreedores privados, para “ayudar a restaurar la sostenibilidad de la deuda con una alta probabilidad”.