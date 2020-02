Mientras el campo analiza un paro agropecuario, el Gobierno designó a un ex integrante de la Mesa de Enlace para negociar con el sector

Se trata de ex presidente de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi, quien hoy se reunió con el ministro del Interior y aclaró: "Estoy tratando de aportar y colaborar, pero no me pasé al oficialismo”