Aunque el funcionario no precisó detalles, una posibilidad en estudio es subir a 67 años la edad de los hombres para jubilarse, y a 65 años la edad de los mujeres. De todas maneras, no es la primera vez que desde el Gobierno se pretende avanzar en este sentido. En 2017, con Mauricio Macri como presidente, se intentó instalar la discusión a partir de un informe revelado por el entonces titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso, según el cual cada año unas 50 mil personas siguen trabajando y no se jubilan cuando cumplen la edad legal para retirarse.