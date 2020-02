No sólo eso. En medio del proceso de default y convocatoria de acreedores, el viernes el fiscal federal Gerardo Pollicita imputó a Javier González Fraga, ex residente del Banco Nación en la gestión Cambiemos, a Alberto Padoán –que estuvo también imputado en la causa de los cuadernos y es el referente de empresa, aunque hace tiempo está alejado del día a día– y a Gustavo Nardelli, otro heredero de la familia Vicentin –presidente de la Terminal Portuaria Rosario, otra empresa de la que el grupo es socio– en la causa en la que se investiga hubo irregularidades en el otorgamiento de millonarios créditos a la empresa. Desde Vicentin, y en off the record, sólo aseguran no saber los motivos por los que se imputó a dos personas que hoy no estarían en el manejo gerencial del holding.