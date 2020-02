“Compra solamente lo necesario; lo superfluo, aunque cueste sólo un céntimo, es caro”. Esa frase la dijo el filósofo romano Lucio Séneca hace ya más de 1900 años. Sin embargo, poco parece conocerse de ella en la Argentina. Cómo se hace para ahorrar en el supermercado es una pregunta que se hacen con frecuencia miles de argentinos, pero no se tiene en cuenta que ir al supermercado o al shopping es un contexto de gasto, no de ahorro. Ahorrar implica separar una parte del dinero para usarlo en el futuro, no para gastarlo ni consumirlo de comparas.