Por otra parte, José Ignacio Bano, gerente de Research de InvertirOnline.com, destacó el "plus de que como es vinculado al tipo de cambio, este seguramente se moverá hacia arriba, poquito o mucho pero quieto no se va a quedar y tampoco va a bajar. P or lo tanto, el bono Dual puede seguir siendo una buena alternativa al plazo fijo. Por eso el perjuicio no fue enorme. De todos modos, la gente se la estaba jugando con que iban a pagar ahora, no en septiembre”.