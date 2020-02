“Aparecen nubarrones muy grandes y si Fernández juega todas las fichas al gas tendrá una problema mayúsculo” , alertó el exfuncionario, quien sostuvo que “ hay que tomar a Vaca Muerta como un proyecto de petróleo y no de gas . Esto implica abandonar la idea del gobierno anterior -y no sé si de este- de hacer un gasoducto que no va a ningún lado, como el Neuquén-Salliqueló”.