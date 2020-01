Además, el 2020 será el año en el se compruebe si las plataformas de audio online se volverán o no una alternativa masiva . “Además de los smartspeakers, pensamos que en el 2020 vendrá una nueva era para la publicidad auditiva, ya que los podcasts tendrán un crecimiento de inversión en esta área, según mostró el estudio Getting Media Right de Kantar”, expresó Agustina Servente, Media Domain Lead, Insights de Kantar Argentina.