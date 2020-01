- El achique del gasto público no es este el momento propicio para hacerlo . Que se puede buscar eficiencia en el gasto estamos todos completamente de acuerdo que el Estado tiene ineficiencias en las diferentes capas. Estamos todos de acuerdo que ese es un tema que hay que tratar muy profundo, muy estructural, no hay ninguna duda. Ahora, cuando uno mira el agregado hoy, ahí hay un tema conflictivo como es de las jubilaciones ¿Por qué? Porque más del 50%, casi el 60% del gasto total del gasto público corresponde a las obligaciones mensuales de la Seguridad Social, donde el componente más fuerte son las jubilaciones. Y ahí lo que vino ocurriendo es una cuestión que se hace insostenible, pero que responde a un hecho que desde mi punto de vista es correcto y defendible, que tiene que ver con lo que pasó en la gestión anterior hasta el 2015, la moratoria de jubilaciones; la fórmula de movilidad, que permitió ganar poder adquisitivo; y permitió incorporar a ese sector a quienes no tenían aportes, víctimas de un sistema que los había excluido, no por decisión propia y personal. No me parece que haya estado mal . Lo digo porque hay muchos economistas de ciertos sectores, más del financiero, con alguna visión más conservadora, que dicen: “las moratorias fueron una cuestión pésima”. Yo creo que desde el punto de vista social del asunto está bien haber hecho eso.