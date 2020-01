Sucede que, en plan de lograr el beneficio de la extensión de los plazos pactados en el acuerdo stand by original, que estuvo vigente hasta mediados del año pasado -o que ahora está en “walt and see” según el idioma del FMI-, no existe dentro del organismo un formato que evite la imposición de condicionalidades. Se trata de esas metas, tanto cuantitativas y cualititativas, expresadas en niveles de déficit fiscal o expansión monetaria y también en exigencias de reformas estructurales, que en definitiva, desde la perspectiva del Fondo, garantizarían el repago del préstamo . De ahí el repetido reclamo del organismo de un “plan económico integral”.