Casi sobre la hora del plazo que impuso la provincia de Buenos Aires para lograr un “reperfilamiento” en el pago de capital de un bono, el comité de acreedores que se conformó en Nueva York emitió un duro comunicado . Aunque el tono intentó ser conciliador, dejó en claro que no hubo avance alguno en la negociación y criticó al gobierno de Axel Kicillof. El texto de solo tres párrafos, planteó los siguientes reparos en forma muy concreta: no hubo contacto alguno con acreedores, la tenencia de títulos se encuentra muy dispersa y la Provincia no presentó plan alguno para explicar cómo seguiría la reestructuración de la deuda, tras la extensión de plazos propuesta.