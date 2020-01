Ese escenario es el que, por ejemplo, prevé Delphos Investment en su último informe. “El 75% de consenso que debe alcanzar la provincia no luce para nada sencillo, lo cual abre un abanico de posibilidades a futuro. El no pago y la no aceleración por parte de los acreedores podría terminar siendo el escenario más probable en el corto plazo” asegura el texto, en el que se aclara que esa situación obligaría a seguir buscando consensos para lograr modificaciones en la deuda “pero llevando adelante negociaciones en tiempos y formas más razonables”. En otras palabras, la consecuencia inmediata del default sería, simplemente, un punto de partida más agresivo para una renegociación integral de la deuda en la provincia, con plazos relativamente cortos.