“En estos 40 días de gestión hemos mantenido un diálogo permanente con las empresas del sector. Las modificaciones no están orientadas a penalizar a las empresas sino a profundizar el impulso a las pymes del sector”, insistió el Gobierno. Agregó que los beneficios de la ley no están suspendidos porque cuando se definan las modificaciones serán retroactivas al primero de enero, de manera que no quedará ningún período sin el beneficio de la ley.