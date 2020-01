- La verdad, complicada. Soy chico y llevo poco tiempo al frente del emprendimiento, pero está todo muy inestable. Cuando vas al exterior te das cuenta que es todo un poco más fácil, para arrancar al menos. La presión impositiva no es tan alta y en el balance te das cuenta de que hay más facilidades y más mercado para todo. Son países que están más o menos bien, la gente está bien y las empresa les va bien. Afuera no pueden creer la decadencia en la que caímos. Igual, soy optimista, siempre lo fui, No hay que bajar nunca los brazos. No hay que enfocarse en lo negativo, hay que seguir adelante y darle y darle para lograr los sueños.