“La compañía no tiene tiempo, no tiene combustible para seguir y el verano es malo para la venta. Es ahora. No hay precio en estos casos, estas compañías en dificultades valen por la deuda que tiene. Los accionistas ya no miran el precio, ya firmaron el mandato con los acreedores y no pueden hacer nada. No será un precio importante. En general, estas transacciones se hace por un dólar. La compañía está fundida ”, resumen un allegado a la negociación que pide estricto off the record.