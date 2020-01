Pero nuevamente se habla de controlar costos y utilidades y no precios. Es lo que sostenía el ex secretario de comercio Guillermo Moreno: miraba los costos, establecía una ganancia “razonable” y en base a eso fijaba un precio de venta. Si un funcionario establece qué costos corresponden computar y cuáles no y además fija una ganancia “razonable”, en su teoría que los costos determinan los precios, de hecho está controlando los precios por más que diga que controla los costos y no los precios. Controlan los precios controlando costos de producción y rentabilidad.