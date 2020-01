Por lo pronto, la industria sigue facturándole con IVA a las cadenas de supermercados y aseguran fuentes del sector que no hay intenciones de absorber nada de lo que perderá la cadena por el compromiso de no subir los precios, aún pagando el 21% del impuesto. “Nosotros no cambiamos nada porque ya vendíamos con IVA; lo único que comenzamos a hacer a partir de hoy es a facturarles con el impuesto a los pequeños comercios, a los que les vendíamos sin el impuesto, pero tras la caída del decreto, ya no podemos”, dijeron en una de las empresas del sector.