“Hay que seguir una secuencia de resultados primarios y externos consistentes con una economía en recuperación y no hay con qué, en este momento, generar una expansión sustancial del gasto porque no hay financiamiento. No quiero recurrir a un aumento de financiamiento por parte del BCRA porque en un contexto como el actual en el que la demanda de activos financieros en pesos ha caído tanto, eso sería desestabilizante ”, remarcó Guzmán, quien eligió brindar con agua en lugar de sidra.