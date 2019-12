Lo mismo señaló el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, ante la consulta de Infobae . “Hemos estado conversando con el ministro –Luis Basterra–, y le dijimos que si hubiera sido ir simplemente a un acto, no habría habido inconveniente. Pero nos entregó documento ayer a las 18.30. Mis consejeros no se pueden enterar por el diario. Nuestro compromiso está y adherimos a la idea, pero necesito que el consejo me autorice” , afirmó el dirigente.