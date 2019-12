“La caída del mercado argentino está relacionada a la crisis económica y financiera que vive el país. Sumado a la inestabilidad de la región, que se acentuó durante el último semestre, y al arrastre de una indefinición en el conflicto comercial entre los Estado Unidos y China que impacta sobre el clima de inversión. El proceso de cambio de gobierno y ajuste de modelo económico ha causado que muchos inversores adopten una postura de wait and see y demoren decisiones de inversión hasta tener un panorama más claro ”, explicó Juan Trippier, manager de First Capital Group.