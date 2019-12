El primer dato a considerar es que no es cierto que las jubilaciones de los que aportaron representen el 50% del Presupuesto como alegremente se dice en algunos medios de comunicación. El dato a tener en cuenta es que la Anses tiene en su partida de $3.138.638 millones, que representa el 50% de presupuesto, incluidos los importes que corresponden a la AUH, el subsidio a ex combatientes, Pensión por Adulto Mayor, Atención Subsidio de Contención Familiar, Atención Subsidio Tarifas, Atención Seguro de Desempleo, Asignaciones Familiares, Asignación Universal para Protección Social, Ayuda Escolar Anual, Atención Ex Presos Políticos, Pensiones a Madres con 7 hijos o más, Pensiones Otorgadas por Legisladores y el listado sigue.