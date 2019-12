Desde el sector alertan que la medida provocará una caída en la demanda y una posible reducción de los vuelos internacionales desde y hacia la Argentina como consecuencia no deseada. “ Si no tengo turismo emisivo para sacar gente del país, no tengo líneas aéreas que estén interesadas en traer turistas del exterior porque se volverían con los aviones vacíos . Esto haría, por ejemplo, que una línea aérea decida eliminar sus rutas a la Argentina porque no le son rentables", explicó Aldo Elías, presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT).