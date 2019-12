El consultor Sebastián Domínguez, socio de SDC Asesores Tributarios, también destacó que hay incluso casos más extremos donde planean directamente una mudanza del país. “ Algunos están analizando directamente irse antes del 31 de diciembre. Lo más fácil es Uruguay. No se aplica el criterio de residencia si no el de domicilio. Pero tiene que ser una mudanza real, no sirve si la persona vuelve el 15 de enero. Si el domicilio está fuera del país, no paga por los bienes en el exterior y solo lo hace por los bienes en la Argentina, a través de un responsable sustituto”, explicó.