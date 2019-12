En el caso de Bienes Personales, “ el caso de la Argentina es muy particular. Hay pocos países que tienen algo similar, entre ellos Uruguay y España. Pero en ninguno de esos dos países hay un piso de mínimo no imponible tan bajo como en la Argentina o la imposición sobre bienes en el exterior . Además, permiten descontar pasivos, algo que acá no sucede”, explicó Mabel Paz, coordinadora de impuestos del estudio TGCQ.