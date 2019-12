“Un 2020 con superávit comercial, con un mercado formal en el que no les dejás comprar a empresas y personas, más allá de que haya un Banco Central activo con compras, es muy probable que la inflación le pueda ganar al dóla r. Y no estaría mal después de un salto del dólar con el que multiplicó por siete su valor en los últimos cuatro años. Hoy hay un dólar más que competitivo. La clave, en definitiva, no es que el dólar le gane a la inflación, sino bajar la inflación”, agregó Buteler a Infobae .