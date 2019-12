- No hay forma de que Argentina llegue a un ajuste previsto en el programa del FMI. No es el año de una contracción fiscal pero entendemos que no contamos con el financiamiento para que haya una expansión del déficit fiscal primario. Si el FMI tuviese otra visión institucional y estuviese dispuesto a prestarle a argentina para que Argentina pueda invertir para aumentar la capacidad el sector transable para el crecimiento sostenible sería otra historia y sería bienvenido ese dinero.