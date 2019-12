“ Las retenciones podrían aportar cerca de 0,8% del PBI, no mucho más porque ya no están los precios internacionales de antes. Con esto no se cierra el frente fiscal, pero ayuda en el corto plazo , aunque a mediano plazo el efecto podría diluirse. En el pasado, cuando hubo cepo se terminaron cayendo las exportaciones aún con precios altos. Por eso hay que trabajar por el lado del gasto público. No espero superávit fiscal para 2020 y 2021”, puntualizó Collante.