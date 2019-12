— Para poder crecer se necesita no tener factores de desestabilización como alta inflación o baja inversión. Aún cuando se cierre un acuerdo en marzo, la Argentina no va a empezar a crecer a partir de abril. En 2020 la economía argentina no va a crecer y creo que el gobierno espera lo mismo. Sabe que va a tener que tomar medidas muy difíciles en el primer semestre. Va a tener que hacer una reforma previsional y el estado no va a poder crecer al ritmo de la economía. Por más que no se diga la palabra ajuste, va a haber un impacto por la falta de inversión de parte del estado. El gobierno recibe una situación muy precaria y difícil, pero con buen equipo y diálogo, hay una salida.