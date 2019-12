Jorge Fedio, analista técnico de Clave Bursátil, reconoció que “el mercado se muestra inquieto, necesita adelantos -que no los tiene- y presiona como lo sabe hacer, bajando precios e incomodando”, aunque advirtió que el movimiento se produce “sin volumen”, por cuanto “si baja o sube ya no cuenta, no se sustenta, menos si a días hay nuevo Gobierno”.