Entre sus novedades, se destacó la aceleradora tecnológica Neutrón. "En base a la experiencia en negocios de valor y debido a la injerencia de Grupo Núcleo dentro del rubro tecnológico de Mar del Plata y nuestro conocimiento, se nos fueron acercando diversos proyectos para hacer sinergia, colaborar, acelerar o tender puentes entre empresas y/o emprendedores”, explicó Maximiliano González Kunz, CEO de Neutrón. “Así surgió Neutrón, un espacio donde brindamos todo nuestro know how para la investigación, proceso, desarrollo y expansión, acercándolos no sólo al financiamiento sino también todo el contacto hacia las marcas, equipos de marketing y prensa, equipos administrativos y legales, y todo lo que el equipo de grupo puede sumar”.