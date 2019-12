— No me parece que en este tipo de decisiones tenga que ver cómo afecta la devaluación en la Argentina o en Brasil a los agricultores americanos, que ni se enteran. El tema pasa por la geopolítica norteamericana y veo que la Argentina viene haciendo hace mucho tiempo un mal muy trabajo. No hemos funcionado anticipándonos a los problemas. Nuestra política interna, la política económica, la hemos divorciado de la realidad externa. Nos encontramos con un problema muy grave. No estamos preparados para el mundo que tenemos que enfrentar y en esta pelea nos van a llenar la cara de dedos antes de poder meter el primer golpe.