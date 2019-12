“ No se puede decir que las fintech están captando a los no bancarizados porque no hay datos sobre sus clientes. Solamente tenemos relatos. Las más populares dicen que llegan a las personas excluidas de los bancos por aparecer en el Veraz. Pero no hay ningún estudio sobre eso. Si las fintech están haciendo inclusión financiera debieran mostrar datos concretos”, apuntó Carballo.