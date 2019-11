“El que se firmó hay que tirarlo a la basura y hacer otro nuevo, donde el objetivo primero sea cómo hago para poner en funcionamiento la economía. No seguir ajustando”, dijo el economista durante la campaña, en una nota en Infobae , sobre el acuerdo con el FMI. También destacó que el gobierno de Mauricio Macri “hace mucho tiempo” hacía las cosas mal, algo que desembocó en la crisis que comenzó el año pasado, y destacó que “a las pequeñas y medianas empresas hay que ponerlas como prioridad absoluta, porque generan siete de cada diez puestos de trabajo en nuestro país. Si Argentina no genera puestos de trabajo, no sale adelante . A las Pymes hay que darles beneficios, incentivarlas para que puedan invertir y para que puedan vender en el mercado interno. Pero para eso la gente tiene que tener plata en el bolsillo y poder consumir”.