Hoy Infobae se refirió a los “pedidos urgentes que los inversores de Wall Street le transmitieron a Alberto Fernández”. Además de las dudas sobre Cristina Kirchner, Axel Kicillof, el plan fiscal y la consistencia del próximo gabinete, en el punto “Diálogo amigable”, una alta fuente financiera de EEUU destacó que el diálogo que Nielsen mantuvo semanas atrás con un grupo de inversores en Washington, no fue del todo positivo. “Se la pasó culpándonos por haber financiado a Macri”, dijeron. ¿Los mercados le bajaron el pulgar a ex secretario de finanzas? Si es así no parece motivo suficiente, al menos hasta ahora, para que también lo haga el próximo presidente.