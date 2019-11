-Diálogo amigable: Tan importante como el contenido de las medidas, resulta la forma en que se comunican y cómo se negocian. En este sentido, subrayan que el diálogo que el ex secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, mantuvo semanas atrás con un grupo de inversores en Washington, no fue positivo, dado que el economista y ex embajador en Alemania “se la pasó culpándonos por haber financiado a Macri”. Con un perfil más bajo y mejores modales, el ex secretario de Finanzas Adrián Cosentino, mantiene su propia agenda de contactos. Mientras tanto, varios bancos importantes de Nueva York ya le acercaron al presidente electo sus posibles propuestas de reestructuración. “Pero nadie tiene un mandato”, se aclaró. Seguramente, como en 2005 y 2010, habrá un consorcio de bancos para llevar adelante esta operación.