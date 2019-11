“Posibles fuentes de emisión hoy son: las Leliq, la deuda en pesos, el déficit fiscal y las compras de dólares (del BCRA). No obstante, cada una de ellas podría tener un efecto diferente, y la presión sobre una mayor inflación no dependerá sólo de emitir. Algo que se va entendiendo. En otras palabras, no es la emisión en sí, sino la magnitud de la misma”, consignó Abdala.